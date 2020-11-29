Степанов проверит больницы по всей Украине из-за трагедии на Львовщине

Степанов. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n147124-stepanov-proverit-bolnicy-po-vsey-ukraine-iz-za-tragedii-na-lvovschine.html

Ракурс

Смерть в больнице двух больных коронавирусом пациентов на Львовщине из-за отключения электроснабжения стала причиной масштабных проверок в больницах по всей стране.

На Львовщину срочно направили комиссию, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.



Глава Министерства заявил, что после отключения электроснабжения в больнице Жовквы врачи пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу, вентилируя легкие больных, однако спасти их не удалось. В то же время генератор, которым была оборудована больница, не сработал автоматически.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое пациентов в Жовковской больнице, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли из-за отключения электроэнергии. Полицейские установили, что 27 ноября с 17.50 до 19.10 в больнице отсутствовало электроснабжение. За это время в реанимации умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность.