Детское Евровидение. Фото: пресс-служба конкурса

https://racurs.ua/n147123-final-detskogo-evrovideniya-proydet-v-polshe-gde-smotret.html

Ракурс

Финал Детского Евровидения-2020 пройдет сегодня, 29 ноября, в Варшаве. На международном песенном конкурсе Украину представит Александр Балабанов с песней «Відкривай».

Трансляция начнется в 18.00 по киевскому времени. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Евровидения.

До начала конкурса можно проголосовать за трех исполнителей, включая представителем своей страны. В этом году в связи с пандемией коронавируса конкурс пройдет в смешанном формате. Вести конкурс будут сразу трое ведущих, однако все выступления участников будут транслироваться в записи.

После показа выступлений всех исполнителей, зрители смогут в течение 15 минут проголосовать за своих фаворитов. Голосование будет проходить в онлайн формате. После этого баллы от профессионального жюри и начисленные в результате онлайн-голосования будут объединены и назван победитель конкурса.





Посмотреть финал конкурса можно на телеканалах UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА, а также региональных общественных телеканалах в прямом эфире.

Как известно, польский общественный вещатель Telewizja Polska будет принимать конкурс второй раз подряд. В 2019 году он проходил в городе Гливице. Конкурс Детское Евровидение впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран.

За 14 лет участия в конкурсе Украина получала: первое место в 2012 году — Анастасия Петрик, в 2008 году и 2013 году вторые места получили Виктория Петрик и София Тарасова соответственно, четвертое место в 2018 году — Дарья Красновецкая, в 2009 году пятое место получил Андраник Алексанян.

В этом году организаторы песенного конкурса отказали в участии 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку с Волыни за его участие в конкурсе «Stars of the Albion», организованного органом исполнительной власти России.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрослое Евровидение-2020 происходило в формате онлайн-концертов под названием Eurovision Song Celebration 2020. Участники Евровидения выступали на онлайн-шоу в том же порядке, в котором они должны были принять участие в «традиционном» Евровидении, отмененном из-за эпидемии коронавируса. В концерте принимали участие представители Украины — группа Go_A с песней Solovey.