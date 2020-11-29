Животные. Фото: National Gaographic

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Ракурс

Животные, которые святятся в темноте, были обнаружены в Австралии. Оказалось, что помимо утконосов, ряд австралийских сумчатых обладает этой странной особенностью.

Ученые пока не могут понять, зачем животным эта необычная способность. Об этом сообщает «Популярная механика».

Австралийский ученый доктор Кенни Травуйониз Музея Западной Австралии прочитав исследование в научном журнале Mammalia о необычном свечении утконосов решил направить ультрафиолетовый свет на некоторые другие экспонаты музея.





В результате подобного исследования, он установил, что в ультрафиолете светятся не только ехидны, ближайшие выжившие родственники утконоса, но и уши кроличьего бандикута, опоссумы, некоторые австралийские летучие мыши и даже вомбаты.

Однако, оказалось, что не все млекопитающие Австралии обладают этой особенностью. Ни один из представителей семейства кенгуру, которых тестировал ученый, не показал цветовой реакции на ультрафиолетовое излучение.

Открытие ученого заинтересовало исследователей из Университета Кертина в Австралии. Они планируют объединиться, чтобы создать более систематическое исследование, отвечающее на вопрос, почему у некоторых сумчатых есть эта странная способность.

Напомним, ранее мы сообщали, что дикие популяции животных стремительно вымирают — с 1970 года они сократились в среднем на 68%. По всей Земле сокращаются популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб. Некоторые виды уже исчезли полностью, а другие очень трудно будет восстановить.