Выборы в Черновцах встретили низкой явкой

Местные выборы. Фото: Золотоноша

https://racurs.ua/n147121-vybory-v-chernovcah-vstretili-nizkoy-yavkoy.html

Ракурс

Местные выборы-2020 в Украине продолжаются. Сегодня, 29 ноября, в Черновцах выбирают мэра. По данным Комитета избирателей Украины (КИУ), по состоянию на 14.00 явка на выборах колеблется от 10 до 14%.

На некоторых участках избиратели голосуют активнее. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По информации наблюдателей, активнее всего голосование проходит в центре Черновцов, а также на участке школы № 22 — здесь явка превышает 15%. На участках, расположенных на Роше и Садгоре, явка меньше — 10−13%. Наименьшая явка зафиксирована в Коровии — по состоянию на 14.00 проголосовало — 3,9% избирателей и в Чорновке — 6%.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы мэра Черновцов, которые происходят в воскресенье, 29 ноября, не проходят без нарушений. Наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили нарушения, которые касаются организации проведения выборов и работы избирательной комиссии.