Трагическую гибель пациентов на Львовщине прокомментировали в ОП

Кирилл Тимошенко. Фото: ОП

https://racurs.ua/n147120-tragicheskuu-gibel-pacientov-na-lvovschine-prokommentirovali-v-op.html

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Гибель двух больных коронавирусом пациентов на Львовщине из-за отсутствия света прокомментировали в Офисе президента. Больные были подключены к аппаратам ИВЛ.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что во время исчезновения электроэнергии генераторы, которые предусмотрены для таких случаев, не сработали. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что медикам пришлось экстренно вентилировать легкие больных с помощью дыхательных мешков, но состояние больных было крайне тяжелым, поэтому спасти их не удалось. Электроснабжение в больнице отсутствовало в течение часа.

Тимошенко назвал ситуацию недопустимой, и заявил, что эта небрежность стоила двух человеческих жизней. Он добавил, что все больницы в стране во время пандемии должны быть готовы к форс-мажорам.

По его словам, инцидент проанализируют и сделают определенные кадровые выводы на уровне райгосадминистрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое пациентов в Жовковской больнице, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли из-за отключения электроэнергии. Полицейские установили, что света не было с 17.50 до 19.10. За это время в реанимации умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность.