Трагічну загибель пацієнтів на Львівщині прокоментували в ОП

Кирило Тимошенко. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n147120-tragichnu-zagybel-paciientiv-na-lvivschyni-prokomentuvaly-v-op.html

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Загибель двох хворих на коронавірус пацієнтів на Львівщині через відсутність світла прокоментували в Офісі президента. Хворі були підключені до апаратів ШВЛ.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що під час зникнення світла генератори, які передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Про це повідомляє «Українська правда».

Повідомляється, що медикам довелося екстрено вентилювати легені хворих за допомогою дихальних мішків, але стан хворих був важким, тому врятувати їх не вдалося. Електропостачання у лікарні було відсутнім протягом години.

Тимошенко назвав ситуацію неприпустимою, і заявив, що ця недбалість коштувала двох людських життів. Він додав, що всі лікарні в країні під час пандемії мають бути готовими до форс-мажорів.

За його словами, інцидент проаналізують та зроблять певні кадрові висновки на рівні райдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє пацієнтів у Жовківській лікарні, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії. Поліцейські встановили, що світла не було з 17.50 до 19.10. За цей час у реанімації померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність.