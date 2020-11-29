Немовля з антитілами до COVID-19 народилося у Сінгапурі. Фото: TIMOTHY DAVID

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Мешканка Сінгапуру, яка перехворіла на COVID-19 під час вагітності ще в березні, народила дитину з антитілами до коронавірусу.

Селін Нг-Чан на 10 тижні вагітності заразилася коронавірусом під час поїздки в Європу. А 7 листопада жінка народила сина, у крові якого медики виявили антитіла до вірусу. Про це пише газета The Straits Times.

Лікарі відзначили, що власні антитіла матері до вірусу SARS-CoV-2 зникли, але, ймовірно, передалися новонародженому. За словами медиків, дитина вже може отримати імунітет до коронавірусної хвороби.

Місцеві засоби масової інформації зазначають, що син Нг-Чан є першою офіційно зареєстрованою дитиною, яка народилася з антитілами після хвороби вагітної матері.

Нагадаємо, британські медики встановили, що антитіла, які здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, залишаються не менш ніж за півроку після першого одужання. Таким чином, люди, які перехворіли на COVID-19, навряд чи заразяться повторно.