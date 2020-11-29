Младенец с антителами к COVID-19 родился в Сингапуре. Фото: TIMOTHY DAVID

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Жительница Сингапура, которая переболела COVID-19 во время беременности еще в марте, родила ребенка с антителами к коронавирусу.

Селин Нг-Чан на 10 неделе беременности заразилась коронавирусом во время поездки в Европу. А 7 ноября женщина родила сына, в крови которого медики обнаружили антитела к вирусу. Об этом пишет газета The Straits Times.

Врачи отметили, что собственные антитела матери к вирусу SARS-CoV-2 исчезли, но, вероятно, передались новорожденному. По словам медиков, ребенок уже может получить иммунитет к коронавирусной болезни.

Местные средства массовой информации отмечают, что сын Нг-Чан является первым официально зарегистрированным ребенком, родившимся с антителами после болезни беременной матери.

Напомним, британские медики установили, что антитела, которые способны атаковать коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, остаются не менее чем за полгода после первого выздоровления. Таким образом, люди, переболевшие COVID-19, вряд ли заразятся повторно.