Задержание активистов в Минске. Фото: tyt.by

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Задержания митингующих продолжаются в Минске на акции протеста против режима Александра Лукашенко.

В воскресенье, 29 ноября, люди вышли на акции во многих районах Минска и сформировали около 20 колонн. Демонстранты организуют цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр Минска. Об этом сообщает Tut.by.

Митинг уже начали разгонять правоохранители. Они хватают активистов и бросают их в автозаки. С задержанными не церемонятся и применяют силу — бьют дубинками.

А в Боровлянах между митингующими и силовиками возник конфликт. Горожане окружили микроавтобус и не давали ему уехать. Правоохранители использовали газовый баллончик. Также раздавались выстрелы вверх.

Напомним, 15 ноября во время митингов задержали 813 человек. Больше всего активистов правоохранители схватили в Минске на марше в память погибшего активиста Романа Бондаренко.