Затримання активістів у Мінську. Фото: tyt.by

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Затримання мітингувальників тривають у Мінську на акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

У неділю, 29 листопада, люди вийшли на акції у багатьох районах Мінська й сформували близько 20 колон. Демонстранти організовують ланцюга солідарності і марші. При цьому силовики з самого ранку почали стягувати спецтехніку, автозаки, водомети та військову техніку в центр Мінська. Про це повідомляє Tut.by.

Мітинг вже почали розганяти правоохоронці. Вони хапають активістів та кидають їх в автозаки. Із затриманими не церемоняться й застосовують силу — б’ють кийками.

А в Боровлянах між мітингувальниками та силовиками виник конфлікт. Городяни оточили мікроавтобус і не давали йому виїхати. Правоохоронці використали газовий балончик. Також лунали постріли вгору.

Нагадаємо, 15 листопада під час мітингів затримали 813 осіб. Найбільше активістів правоохоронці схопили у Мінську на марші в пам’ять загиблого активіста Романа Бондаренка.