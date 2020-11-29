Погода на 30 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 30 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +7°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 ноября будет пасмурной, без осадков. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки −3°, а днем ожидается +2° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет несколько теплее, но небо затянут облака, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от +2° до +4°, а днем столбики термометра поднимутся до +5° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут дождевыми и снежными. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 1−3° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется снежная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1−3° тепла, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 30 ноября прогнозируется прохладная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до −2° тепла, а днем составит 0−2° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украиной 30 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.