Погода на 30 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 30 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +7°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 листопада буде похмурою, без опадів. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки −3°, а вдень очікується +2° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дещо теплішою, але небо затягнуть хмари, можливий дощ. Температура повітря вночі складе від +2° до +4°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +5° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть дощовими та сніжними. Температура повітря вночі складе від 0 до +2° тепла, а вдень повітря прогріється до 1−3° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сніжна. Температурні показники будуть такими: уночі −1−3° тепла, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 30 листопада прогнозується прохолодна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до −2° тепла, а вдень складе 0−2° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.