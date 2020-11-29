Два пацієнти на апаратах ШВЛ померли на Львівщині через відключення світла. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n147118-dvoie-paciientiv-na-aparatah-shvl-pomerly-na-lvivschyni-cherez-vidkluchennya-svitla.html

Ракурс

Двоє пацієнтів у Жовківській лікарні, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії.

Поліцейські встановили, що 27 листопада з 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. За цей час у реанімації померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність. Про це 29 листопада повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

З’ясувалося й те, що у лікарні є два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, але їх не вмикали. Через смерть двох пацієнтів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Винним у цьому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 21 листопада у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих прогримів вибух. Згодом медики спростували повідомлення про вибух під час здійснення процедури заправки киснем обладнання.