Два пациента на аппаратах ИВЛ умерли на Львовщине из-за отключения света. Фото: mind.ua

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Два пациента в Жовковской больнице, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли из-за отключения электроэнергии.

Полицейские установили, что 27 ноября с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. За это время в реанимации умерли два местных жителя в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Выяснилось и то, что в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света, но их не включали. За смерть двух пациентов следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Виновным в этом грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, 21 ноября во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных прогремел взрыв. Впоследствии медики опровергли сообщения о взрыве во время осуществления процедуры заправки кислородом оборудования.