Вибори у Чернівцях зустріли низькою явкою

Місцеві вибори. Фото: Золотоноша

https://racurs.ua/ua/n147121-vybory-u-chernivcyah-zustrily-nyzkou-yavkou.html

Ракурс

Місцеві вибори-2020 в Україні продовжуються. Сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях обирають міського голову. За даними Комітету виборців України (КВУ), станом на 14.00 явка на виборах коливається від 10 до 14%.

На деяких дільницях виборці голосують активніше. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

За інформацію спостерігачів, активніше голосування проходить у центрі Чернівців та на дільниці школи № 22 — тут явка перевищує 15%. На дільницях, що розташовані на Роші та Садгорі, явка менша — 10−13%. Найменша явка зафіксована у Коровії — станом на 14.00 проголосувало — 3,9% виборців та у Чорнівці — 6%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори мера Чернівців, які відбуваються у неділю, 29 листопада, не проходять без порушень. Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили порушення, які стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії.