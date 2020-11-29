Тварини. Фото: National Geographic

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Тварини, що святяться у темряві, були виявлені в Австралії. З’ясувалося, що окрім качкодзьобів ціла низка австралійських сумчастих володіє цією дивною особливістю.

Науковці поки не можуть зрозуміти, навіщо тваринам ця незвичайна здатність. Про це повідомляє «Популярная механика».

Австралійський вчений доктор Кенні Травуйоніз з Музею Західної Австралії прочитав дослідження в науковому журналі Mammalia про незвичайних качкодзьобів, і вирішив направити ультрафіолетове світло на деякі інші експонати музею.



Внаслідок подібного дослідження, він встановив, що в ультрафіолеті світяться не тільки єхидни, найближчі родичі качкодзьоба, а й опосуми, деякі австралійські кажани та навіть вомбати.

Однак, виявилося, що не всі ссавці Австралії мають цю особливість. Жоден з представників сімейства кенгуру, яких тестував вчений, не показав колірної реакції на ультрафіолетове випромінювання.

Відкриття вченого зацікавило дослідників з Університету Кертіна в Австралії. Вони планують об'єднатися, щоб створити більш систематичне дослідження, яке відповідає на питання, чому у деяких сумчастих є ця дивна здатність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дикі популяції тварин стрімко вимирають — з 1970 року вони скоротилися в середньому на 68%. По всій Землі скорочуються популяції ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб. Деякі види вже зникли повністю, а інші дуже важко буде відновити.