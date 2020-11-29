Дитяче Євробачення. Фото: прес-служба конкурсу

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Ракурс

Фінал Дитячого Євробачення-2020 пройде сьогодні, 29 листопада, у Варшаві. На міжнародному пісенному конкурсі Україну представить Олександр Балабанов з піснею «Відкривай».

Трансляція розпочнеться о 18.00 за київським часом. Про це стало відомо з офіційного сайту Євробачення.

До початку конкурсу можна проголосувати за трьох виконавців, включно з представником своєї країни. У цьому році у зв’язку з пандемією коронавірусу конкурс пройде у змішаному форматі. Вести конкурс будуть одразу троє ведучих, однак всі виступи учасників транслюватимуться у запису.

Після показу виступів усіх виконавців, глядачі матимуть змогу упродовж 15 хвилин проголосувати за своїх фаворитів. Голосування проходитиме в онлайн форматі. Після цього бали від професійного журі й нараховані в результаті онлайн-голосування буде об'єднано і названо переможця конкурсу.





Подивитися фінал конкурсу можна на телеканалах UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, а також регіональних суспільних телеканалах у прямому ефірі.

Як відомо, польський суспільний мовник Telewizja Polska прийматиме конкурс вдруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце. Пісенний конкурс Дитяче Євробачення вперше провели у 2003 році. Відтоді в ньому взяли участь загалом 39 країн.

За 14 років участі в конкурсі Україна здобувала: перше місце у 2012 році — Анастасія Петрик, у 2008 та 2013 роках другі місця отримали Вікторія Петрик і Софія Тарасова відповідно, четверте місце у 2018 році — Дарина Красновецька, та у 2009 році п’яте місце — Андранік Алексанян.

Цього року організатори пісенного конкурсу відмовили в участі 12-річному школяру Максиму Ткачуку з Волині через його участь у конкурсі «Stars of the Albion», що був організований органом виконавчої влади Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що доросле Євробачення-2020 відбувалося у форматі онлайн-концертів під назвою Eurovision Song Celebration 2020. Учасники Євробачення виступали на онлайн-шоу в тому ж порядку, в якому вони мали взяти учать у «традиційному» Євробаченні, скасованому через епідемію коронавірусу. У концерті брали участь представники України — гурт Go_A з піснею Solovey.