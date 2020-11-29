Матч. Фото: UA Football

https://racurs.ua/n147125-barselona-bez-problem-razgromila-osasunu-video-golov.html

Ракурс

Матч Барселона-Осасуна обернулся победой для каталонцев. В рамках воскресной программы 11-го тура испанской Примеры Осасуна на выезде крупно уступила Барселоне.

Счет между оппонентами составил 4:0 в пользу Барселоны. Об этом стало известно из трансляции матча.

Голы: Брейтвейт, 29 Гризманн, 42, Коутинью, 57, Месси, 73.

Каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 29-й минуте отличился Бретвейт, а под конец тайма второй гол с дальней дистанции забил Гризманн. Памплонцы же до перерыва не создали ни одного опасного момента.

Во второй половине матча «сине-гранатовые» не остановились, и на 57-й минуте Коутинью замкнул прострел Гризманн в штрафную, закончившийся счетом 3:0. Чуть позже, на 73-й минуте, Месси со штрафной линии выстрелил в район правой девятки и увеличил преимущество до разгромного. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение памплонцев — 4:0.

Напомним, ранее мы сообщали, что матч Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо» завершился разгромом для киевлян. На НСК «Олимпийский» был зафиксирован счет 4:0 в пользу гостей.

Счет был открыт на 52 минуте усилиями Деста, а через пять минут его удвоил датчанин Брейтуэйт, который вскоре оформил дубль, реализовав пенальти. Четвертый гол в ворота Бущана залетел в конце матча — забил Гризманн.