Обмен пленными. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147126-rossiya-nas-shantajiruet-arestovich-obyasnil-sryv-obmena-plennymi.html

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Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который планировался перед Новым годом, поставила под сомнение Россия и подконтрольные ей боевики. В то же время в Трехсторонней контактной группе уверяют, что такие действия являются информационным поводом со стороны РФ, а также шантажом.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, шансы на обмен пленными до Нового года еще остаются. Об этом сообщает «УНН».

Арестович подчеркнул, что этот шантаж вызван выборами в США.

Они поняли опасность, которую несет в себе приход Джо Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский формат для того, чтобы выйти напрямую на переговоры с США, мне кажется, — заявил он.

Спикер заявил, что сейчас кандидатами на ключевые должности в безопасности в будущей администрации президента США являются люди, которые считают, что санкции должны не просто сдерживать, а «калечить».

Поэтому, по его словам, россияне решили сыграть с Соединенными Штатами Америки. Для этого им нужно уничтожить Нормандский и Минский формат, заявить, что Франция и Германия не справятся, а Украина вообще провоцирует конфликт. А поэтому проблему должны решить Россия и США.

Именно для этого, считает Арестович, россияне устраивают демарши на переговорах, чтобы обвинить президента Зеленского и вообще Украину, в том, что якобы это мы пренебрегаем жизнью пленных.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО на новогодние праздники не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями боевиков и России. Украина подала документы на обмен 11 человек, однако в РФ заявляют, что Украина не выполняет обязательства прекратить преследование освобожденных в результате прошлых обменов.