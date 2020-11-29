Локдаун. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147127-jestkiy-lokdaun-v-ukraine-gotovit-pravitelstvo-veroyatnye-daty.html

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Полный локдаун в Украине готовят в правительстве. Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что вероятность введения локдауна в Украине достигает 90%.

Он добавил, что сейчас правительство готовит «интеллектуальный локдаун». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, до сих пор есть небольшой шанс, что «нам повезет», но вероятность полного закрытия страны резко возросла. Арахамия рассказал, что сейчас правительство разрабатывает «интеллектуальный локдаун». Он будет корректироваться в соответствии с реалиями в каждом регионе. Также будет работать общественный транспорт. Он предположил, что локдаун может быть введен уже 27 декабря.

В то же время его коллега по фракции, нардеп Александр Дубинский, написал в своем Facebook, что локдаун введут с 24 декабря по 15 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что жесткий локдаун в Украине могут ввести в декабре в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.