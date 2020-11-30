Банкова відмежувалася від заяви Татарова про Ситника — “Це його власна думка”

https://racurs.ua/ua/n147132-bankova-vidmejuvalasya-vid-zayavy-tatarova-pro-sytnyka-ce-yogo-vlasna-dumka.html

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Офіс президента Володимира Зеленського офіційно відмежувався від заяви заступника Андрія Єрмака Олега Татарова щодо діяльності НАБУ та Артема Ситника. На Банковій переконують, що коментар екс-працівника МВС, який свого часу розповідав про побиття євромайданівцями спецпризначенців «Беркуту», є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави.

Як неодноразово заявляв… Зеленський, визнання неконституційними окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції. Як заявив Олег Татаров, він працює в команді президента та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів, — йдеться в повідомленні.

Також Офіс президента процитував слова Татарова:

Вчора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

За словами очільника ОПУ Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні є «незмінною і пріоритетною для команди Зеленського».

Нагадаємо, 28 листопада колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ часів Януковича-Захарченка, а нині заступник голови Офісу президента Олег Татаров в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» заявив, що директор НАБУ Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти».

27 листопада у парламенті було зареєстровано законопроект, яким пропонується внести зміни до закону про НАБУ, зокрема, забрати у президента повноваження призначати директора бюро.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. У бюро це рішення КСУ назвали політично вмотивованим. П’ятий президент Петро Порошенко за результатами конкурсу своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року.