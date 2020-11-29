Вибори у Чернівцях. Фото: Главком

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Ракурс

Місцеві вибори 2020 завершилися сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях. За підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук.

Він дістав 59,1% голосів. Про це повідомляє прес-служба Інституту соціології Маковецького.

Його опонент від партії «Команда Михайлішина» Віталій Михайлішин отримав 40,9%. Водночас за даними соціологічної компанії InfoSapiens, Клічук здобув 61,1% голосів, а Михайлішин — 38,5%. У першому турі Клічук мав 27,29% голосів, Михайлішин — 21,33%.



Роман Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях у родині лікарів. За освітою — медик, він має диплом Чернівецького медичного університету, навчався в інтернатурі, але відмовився від дитячої мрії стати кардіологом заради бізнесу.

У 1998 році він разом з партнерами створюють велику «ТОВку», Роман Клічук стає її очільником, фірма отримує промовисту назву «Рома». Нині Роман Клічук — великий бізнесмен, основою його статків є компанія «Рома». Вона спеціалізується на гуртовому продажу алкоголю, цигарок і продуктів харчування, виробляє горілку «Графська». «Рома» є одним з лідерів у сфері продажу алкогольних, пиво-безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Франківській областях.

Також Клічук володіє мережею ресторанів, пабів і піцерій, що об'єднані в компанію «Гойра груп». Крім того, у Клічука є свої інтереси в агробізнесі та в будівельній справі — він є співвласником компанії «Брусницька Мацеста», що спеціалізується на ресторанному та готельному бізнесі.

З 2006 року Роман Клічук офіційно у політиці, спочатку був у «Батьківщині» й обирався від цієї політсили до Чернівецької облради. З 2018 року бізнесмен — у лавах «Самопомочі» та навіть офіційно профінансував політсилу Оксани Сироїд на 900 грн, балотувався у нардепи у 2019 році, але програв конкурентам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях обирали міського голову. За даними Комітету виборців України (КВУ), станом на 14.00 явка на виборах коливалася від 10 до 14%. На деяких дільницях виборці голосували активніше.