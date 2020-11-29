День радіотехнічних військ. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147130-30-lystopada-cvyatkuut-den-radiotehnichnyh-viysk-ta-shanuut-grygoriya-chudotvorcya.html

Ракурс

30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України та релігійне свято Григорія Чудотворця. День радіотехнічних військ відзначається щорічно, починаючи з 2010 року.

16 вересня 2010 року вийшов наказ міністра оборони України Михайла Єжеля N490, згідно з яким 30 листопада святкуватимуть «День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України».Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято враховуючи важливе значення радіотехнічних військ та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

Радіотехнічні війська є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об'єктів та оповіщення військ.

Також у цей день шанують Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Святий Григорій Неокесарійський народився в знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській (нині Туреччина) в Малій Азії. До християнської віри Григорій звернувся у 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа його рідного міста і займав він цю посаду 30 років.

Люди в його єпископській столиці були дуже грішними, у місті було всього 17 християн, тому Григорій з великою ревністю взявся обертати язичників у християнство. Бог наділив Григорія даром чудотворення і він молитвою лікував хворих, одночасно обертаючи їх до істинної віри. Коли відновилося переслідування християн, владика переховувався в горах.

У житії Григорія сказано, що перед смертю він поцікавився, скільки в місті залишилося язичників — виявилося, що тільки 17. Помер Григорій Неокесарійський у 270 році. Його святі мощі згодом перенесли в монастир в Калабрії в Південній Італії.

У цей день відбулося:

1432 — у ході громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків біля Копистерина, поблизу Морахви;

1763 — судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією;

1867 — розпочав роботу одеський маяк — перший електричний маяк на теренах Російської імперії;

1886 — у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах;

1936 — пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення першої всесвітньої виставки;

1954 — у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину;

1968 — у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів;

1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller'';

1998 — 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем'єр-міністром у світі;

2013 — відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

У цей день народилися:

1508 — Андреа Палладіо, засновник архітектури класицизму і, ймовірно, найвпливовіший архітектор в історії західної цивілізації;

1667 — Джонатан Свіфт, англійський письменник ірландського походження;

1810 — Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник і виробник стрілецької зброї;

1835 — Марк Твен (Семюел Ленґгорн Клеменс), американський письменник;

1848 — Вільгельм Котарбінський, видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі, працював над розписами Володимирського собору;

1874 — Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр країни, один з лідерів антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, лавреат Нобелівської премії в галузі літератури, перший почесний громадянин США;

1934 — Раїса Іванченко, українська письменниця та історик;

1937 — Рідлі Скотт, британський кінорежисер (Червоний дракон, Ганнібал, Гладіатор, Тельма і Луїза, Чорний дощ, Чужий, 1492: Завоювання раю);

1952 — Борисова Ірина Анатоліївна, українсько-американська театральна художниця і аніматорка. Дружина майстра спецефектів, лауреата технічного «Оскара» за фільм «Хижак» (Predator, 1987) Євгена Мамута;

1955 — Біллі Айдол (Вільям Майкл Альберт Броуд), британський рок-музикант, співак;

1960 — Гарі Лінекер, англійський футболіст, найкращий бомбардир фіналу Чемпіонату світу з футболу;

1965 — Бен Стіллер, американський кіноактор та режисер («Кабельник», «Знайомство з Факерами», «Дюплекс»);

1980 — Владислав Попович, громадсько-політичний діяч, політв’язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з’явилося нове професійне свято — День працівника системи фінансового моніторингу.