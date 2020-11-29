Праздник радиотехнических войск. Фото: Istock

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30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск воздушных сил Вооруженных сил Украины и религиозный праздник Григория Чудотворца. День радиотехнических войск отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.

16 сентября 2010 года вышел приказ министра обороны Украины Михаила Ежеля N490, согласно которому 30 ноября будут праздновать «День радиотехнических войск воздушных сил Вооруженных сил Украины». Решение об установлении этого профессионального праздника было принято учитывая важное значение радиотехнических войск, и с целью поддержания престижа военной службы в воинских частях и подразделениях этого рода войск.

Радиотехнические войска являются основным источником информации о воздушной обстановке и предназначены для ведения радиотехнической разведки воздушных объектов и оповещения войск.

Также в этот день почитают Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Святой Григорий Неокесарийский родился в знатной языческой семье в Неокесарии Понтийской (ныне Турция) в Малой Азии. В христианскую веру Григорий обратился в 238 году, а вскоре его вознесли в епископы его родного города, и занимал он эту должность 30 лет.

Люди в его епископской столице были очень грешными, в городе было всего 17 христиан, потому Григорий с большим рвением взялся обращать язычников в христианство. Бог наделил Григория даром чудотворения, и он молитвой лечил больных, одновременно обращая их к истинной вере. Когда возобновилось преследование христиан, владыка скрывался в горах.

В житии Григория сказано, что перед смертью он поинтересовался, сколько в городе осталось язычников — оказалось, что только 17. Умер Григорий Неокесарийский в 270 году. Его святые мощи впоследствии перенесли в монастырь в Калабрии в Южной Италии.

В этот день произошло:

1432 — в ходе гражданской войны в Великом княжестве Литовском князь Федор Корыбутович разбил поляков у Копистерина, вблизи Морахвы;

1763 — судебная реформа на Гетманщине. Универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине введены суды — земские (для гражданских дел), гродские (для уголовных) и подкоморские (для земельных) Генеральный суд стал высшей апелляционной инстанцией;

1867 — начал работу одесский маяк — первый электрический маяк на территории Российской империи;

1886 — в парижском зале оперетт, пантомим, водевилей и политических митингов Фоли-Бержер состоялось первое ревю с участием женщин в довольно откровенных костюмах;

1936 — пожар уничтожил уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения первой всемирной выставки;

1954 — в городке Силакауга американского штата Алабама упал метеорит Силакауга. Один из его обломков, вес которого достигала 4 килограммов, а диаметр — 15 сантиметров, травмировал женщину, что стало первым задокументированным случаем попадания небесного тела в человека;

1968 — в Киеве открыли Республиканский дом композиторов;

1982 — Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием '"Thriller";

1998 — 32-летний Любко Георгиевский, заняв кресло главы правительства Македонии, стал самым молодым премьер-министром в мире;

2013 — состоялся незаконный силовой разгон «Беркутом» Евромайдана, с целью очистки площади от участников стихийного протеста.

В этот день родились:

1508 — Андреа Палладио, основатель архитектуры классицизма и, вероятно, самый влиятельный архитектор в истории западной цивилизации;

1667 — Джонатан Свифт, английский писатель ирландского происхождения;

1810 — Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия;

1835 — Марк Твен (Сэмюэл Ленггорн Клеменс), американский писатель;

1848 — Вильгельм Котарбинский, выдающийся украинский художник, яркий представитель академизма и символизма в живописи, работал над росписями Владимирского собора;

1874 — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр страны, один из лидеров антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии в области литературы, первый почетный гражданин США;

1934 — Раиса Иванченко, украинская писательница и историк;

1937 — Ридли Скотт, британский кинорежиссер (Красный дракон, Ганнибал, Гладиатор, Тельма и Луиза, Черный дождь, Чужой, 1492: Завоевание рая)

1952 — Борисова Ирина Анатольевна, украинский-американская театральная художница и аниматорка. Жена мастера спецэффектов, лауреата технического «Оскара» за фильм «Хищник» (Predator, 1987) Евгения Мамута;

1955 — Билли Айдол (Уильям Майкл Альберт Броуд), британский рок-музыкант, певец;

1960 — Гари Линекер, английский футболист, лучший бомбардир финала Чемпионата мира по футболу;

1965 — Бен Стиллер, американский киноактер и режиссер («Кабельщик», «Знакомство с Факерами», «Дюплекс»);

1980 — Владислав Попович, общественно-политический деятель, политзаключенный режима Януковича, военнослужащий, издатель.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга.