Таинственный пустынный монолит, который нашли в США, внезапно исчез

Монолит. Фото: бюро по управлению земельными ресурсами

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Пустынный монолит, который на днях нашли в США, внезапно исчез. В бюро по управлению земельными ресурсами штата заявили, что неизвестные решили забрать объект вечером 27 ноября, после того, как фото монолита начали распространять в соцсетях.

В официальном заявлении бюро отмечают, что конструкция была чьей-то частной собственностью, которую просто разместили на территории штата. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По словам чиновников, они не занимаются расследованиями преступлений, связанных с частной собственностью.

Конструкция вызвала значительный международный и национальный интерес, и мы уже получили информацию, что человек или группа людей убрали ее вечером 27 ноября, — говорится в заявлении.

Как известно, неизвестную металлическую конструкцию высотой 3,6 метра нашли в пустыне штата Юта во время планового полета вертолета, который осуществлял мониторинг популяции диких баранов в регионе.

Фото неизвестной инсталляции сразу же привлекло внимание. После того как в соцсетях распространилось фото конструкции, люди начали высчитывать, где именно в пустыне находится этот объект. Некоторые даже приезжали взглянуть на него.

Напомним, ранее мы сообщали, что загадочный металлический монолит обнаружили в пустыне американского штата Юта. Неизвестный объект нашли сотрудники Бюро авиабезопасности.