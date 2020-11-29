Аварія. Фото: "Формула-1"

https://racurs.ua/n147128-mashina-gonschika-formuly-1-raskololas-popolam-vo-vremya-gonki-video.html

Ракурс

«Формула-1», известный чемпионат мира по автогонкам, начался с масштабной аварии. Французский гонщик Ромен Грожан врезался в ограждение, после чего его автомобиль взорвался и раскололся пополам.

Сам пилот не пострадал во время инцидента. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Сообщается, что событие произошло на стартовом круге гонки, когда авто француза на трассе столкнулось с автомобилем россиянина Даниила Квята. Грожан успел вовремя выскочить из салона, и отделаться ожогами на руках и лодыжках. Сразу после инцидента гонщика госпитализировали, у него подозревают перелом ребер. В связи с данным событием соревнование перенесли.

Отметим, что между моментом удара и выходом Грожана из горящего болида прошло всего лишь 18−20 секунд. Медики чемпионата заявляют, что впервые за 12 лет видят подобный пожар на трассе. Они добавили, что были крайне удивлены тому, что гонщик смог самостоятельно выбраться из машины за такое короткое время.





Напомним, ранее мы сообщали, что рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах «Формулы-1» побит британским гонщиком. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии. Таким образом он одержал свою 92-ю победу в Гран-при и официально стал самым успешным гонщиком за все 70 лет существования чемпионата мира.

Ранее, на Гран-при Айфеля в Германии, Гамильтон выиграл свою 91-ю гонку в «Формуле-1» и сравнялся по количеству побед с семикратным чемпионом мира немцем Михаэлем Шумахером.