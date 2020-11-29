Аварія. Фото: Формула-1

https://racurs.ua/ua/n147128-avto-uchasnyka-formuly-1-rozkololosya-navpil-pid-chas-peregoniv-video.html

Ракурс

«Формула-1», відомий чемпіонат світу з автогонок, розпочався з масштабної аварії. Французький перегонник Ромен Грожан врізався в огорожу, після чого його автомобіль вибухнув і розколовся навпіл.

Сам пілот не постраждав під час інциденту. Про це повідомляється на сайті змагань.





Повідомляється, що подія відбулася на стартовому колі гонки, коли авто француза на трасі зіткнулося з автомобілем росіянина Данила Квята. Грожан встиг вчасно вискочити з салону, і обійтися опіками на руках і щиколотках. Відразу після інциденту перегонника госпіталізували, у нього підозрюють перелом ребер. У зв’язку з цією подією змагання перенесли.

Зазначимо, що між моментом удару і виходом Грожана з палаючого боліда пройшло всього лише 18−20 секунд. Медики чемпіонату заявляють, що вперше за 12 років бачать подібну пожежу на трасі. Вони додали, що були вкрай здивовані тому, що перегонник зміг самостійно вибратися з машини за такий короткий час.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на етапах «Формули-1» побитий британським перегонником. Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Португалії. Таким чином він здобув свою 92-ту перемогу у Гран-прі і офіційно став найуспішнішим перегонником за всі 70 років існування чемпіонату світу.

Раніше, на Гран-прі Айфель в Німеччині, Гамільтон виграв свої 91-і перегони у «Формулі-1» і зрівнявся за кількістю перемог з семиразовим чемпіоном світу німцем Міхаелем Шумахером.