Таємничий пустельний моноліт, який знайшли у США, раптово зник

Моноліт. Фото: Бюро з управління земельними ресурсами

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Пустельний моноліт, який днями відшукали у США, раптово зник. В бюро з управління земельними ресурсами штату заявили, що невідомі вирішили забрати об'єкт увечері 27 листопада, після того, як фото моноліту почали розповсюджувати у соцмережах.

В офіційній заяві бюро зазначають, що конструкція була чиєюсь приватною власністю, яку просто розмістили на території штату. Про це повідомляє прес-служба бюро.

За словами посадовців, вони не займаються розслідуваннями злочинів, які пов’язані з приватною власністю.

Конструкція викликала значний міжнародний та національний інтерес і ми вже отримали інформацію, що людина або група людей прибрали її ввечері 27 листопада, — йдеться в заяві.

Як відомо, невідому металеву конструкцію висотою 3,6 метра знайшли в пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснював моніторинг популяції диких баранів у регіоні.

Фото інсталяції одразу ж привернуло увагу. Після того, як в соцмережах поширилось фото конструкції, люди почали вираховувати де саме у пустелі знаходиться цей об'єкт. Дехто навіть приїжджав поглянути на нього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загадковий металевий моноліт виявили в пустелі американського штату Юта. Невідомий об'єкт знайшли співробітники Бюро авіабезпеки.