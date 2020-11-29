Выборы в Черновцах. Фото: Главком

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Ракурс

Местные выборы 2020 завершились сегодня, 29 ноября, в Черновцах. По итогам проведенных двумя компаниями экзит-полов, во втором туре выборов мэра победу одерживает кандидат от политической партии «Единая альтернатива» Роман Кличук.

Он получил 59,1% голосов. Об этом сообщает пресс-служба Института социологии Маковецкого.

Его оппонент от партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин получил 40,9%. В то же время по данным социологической компании InfoSapiens, Кличук получил 61,1% голосов, а Михайлишин — 38,5%. В первом туре Кличук имел 27,29% голосов, Михайлишин — 21,33%.

Роман Кличук родился 31 октября 1972 года в Черновцах в семье врачей. По образованию — медик, он имеет диплом Черновицкого медицинского университета, учился в интернатуре, но отказался от детской мечты стать кардиологом ради бизнеса.

В 1998 году он вместе с партнерами создают большую «ТОВку», Роман Кличук становится ее руководителем, фирма получает красноречивое название «Рома». Сейчас Роман Кличук — крупный бизнесмен, основой его состояния является компания «Рома». Она специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания, производит водку «Графская». «Рома» является одним из лидеров в сфере продажи алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Франковской областях.

Также Кличук владеет сетью ресторанов, пабов и пиццерий, объединенных в компанию «Гойра групп». Кроме того, у Кличука есть свои интересы в агробизнесе и в строительном деле — он является совладельцем компании «Брусницька Мацеста», специализирующаяся на ресторанном и гостиничном бизнесе.

С 2006 года Роман Кличук официально в политике, сначала был в «Батькивщине» и избирался от этой политсилы в Черновицкий облсовет. С 2018 года бизнесмен в рядах «Самопомочі» и даже официально профинансировал политсилу Оксаны Сыроед на 900 грн, баллотировался в нардепы в 2019 году, но проиграл конкурентам.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня, 29 ноября, в Черновцах выбирали мэра. По данным Комитета избирателей Украины (КИУ), по состоянию на 14.00 явка на выборах колебалась от 10 до 14%. На некоторых участках избиратели голосовали активнее.