Банковая отмежевалась от заявления Татарова о Сытнике — «Это его собственное мнение»

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Офис президента Владимира Зеленского официально отмежевался от заявления заместителя Андрея Ермака Олега Татарова о деятельности НАБУ и Артеме Сытнике. На Банковой уверяют, что комментарий экс-сотрудника МВД, который в свое время рассказывал об избиении евромайдановцами спецназовцев «Беркута», является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства.

Как неоднократно заявлял… Зеленский, признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимности и независимости как НАБУ, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции. Как заявил Олег Татаров, он работает в команде президента и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов, — говорится в сообщении.

Также Офис президента процитировал слова Татарова:

Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов.

По словам главы ОПУ Ермака, поддержка целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине является «неизменной и приоритетной позицией команды Зеленского».

Напомним, 28 ноября бывший чиновник Министерства внутренних дел времен Януковича-Захарченко, а ныне замглавы Офиса президента Олег Татаров в интервью изданию «Закон и бизнес» заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».

27 ноября в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о НАБУ, в частности, забрать у президента полномочия назначать директора бюро.

В конце августа Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. В бюро это решение КСУ назвали политически мотивированным. Пятый президент Петр Порошенко по результатам конкурса своим указом назначил Артема Сытника директором НАБУ в апреле 2015 года.