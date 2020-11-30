Коронавирус инфицировал почти 10 тыс. украинцев — каждого десятого госпитализируют — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n147133-koronavirus-inficiroval-pochti-10-tys-ukraincev-kajdogo-desyatogo-gospitaliziruut-infografika.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 ноября обнаружили у 9 тыс. 946 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 732 тыс. украинцев.

9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине — традиционное уменьшение числа случаев на выходных. Заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

За прошедшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 161 человек;

летальных случаев — 114;

выздоровели — 5 тыс. 771 человек;

осуществлено тестирований — 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 290, методом ИФА — 5 тыс. 611).

За все время пандемии в Украине было протестировано более 4,5 млн человек.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в: