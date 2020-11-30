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Коронавирус инфицировал почти 10 тыс. украинцев — каждого десятого госпитализируют — коронавирус в Украине

Коронавирус инфицировал почти 10 тыс. украинцев — каждого десятого госпитализируют (ИНФОГРАФИКА)

30 ноя 2020, 08:58
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 ноября обнаружили у 9 тыс. 946 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 732 тыс. украинцев.

9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине — традиционное уменьшение числа случаев на выходных. Заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

За прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 161 человек;

  • летальных случаев — 114;

  • выздоровели — 5 тыс. 771 человек;

  • осуществлено тестирований — 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 290, методом ИФА — 5 тыс. 611).

Статистика коронавірусу в Україні. Карта РНБО

Статистика коронавірусу в Україні. Карта РНБО

За все время пандемии в Украине было протестировано более 4,5 млн человек.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в:

  • Киеве — 1 тыс. 460;

  • Днепропетровской области — 1 тыс. 138;

  • Одесской области — 818;

  • Запорожской области — 725;


  • Киевской области — 691.

Источник: Ракурс


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