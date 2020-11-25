Боргова розписка: як, позичивши дві з половиною тисячі доларів, отримати п’ять?

Боргова розписка. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2762-borgova-rozpyska-yak-pozychyvshy-dvi-z-polovynou-tysyachi-dolariv-otrymaty-p-yat.html

Ракурс

Нещодавно колега опублікував у соцмережах прохання про допомогу. 13 років тому він мав необережність позичити якійсь дамі пристойну суму у валюті, отримав боргову розписку, проте жінка борг не думає віддавати донині. Щоб отримати свої гроші назад, чоловік телефонував їй, призначав зустрічі, але все марно.

А чи можна спробувати повернути гроші через суд? В цьому випадку — точно ні, строк позовної давності (три роки) давно минув. Але крім цього є ще багато нюансів у справах про боргові розписки. Недотримання хоча б однієї з умов правильного їх складання, вільне поводження з документами, повернення грошей просто «при свідках» — все це може внести розбрат у стосунки між кредитором і позичальником.

Справа про неповернену боргову розписку

На запитання, винесене в заголовок, Верховний суд відповів цієї осені в постанові по одній дуже цікавій історії. Тобто в самій історії нічого особливо нового не було. Два з половиною роки тому жінка позичила своєму приятелеві 2500 дол. на один місяць. Згідно зі ст. 1047 Цивільного кодексу (Форма договору позики) сторони склали боргову розписку, в якій вказали суму і крайній термін повернення боргу. Однак минуло півроку, і дама, яка позичила гроші, вирушила до суду, вимагаючи стягнути і борг, і штрафні санкції (3% річних від простроченої суми за кожен день прострочення). Перша і апеляційна інстанції відмовили жінці у задоволенні позову.

Чому? Та тому що відповідач... повернув гроші, віддавши їх чоловікові позивачки. При поверненні боргу були присутні троє свідків, які все підтвердили. Однак повернувши гроші, боржник не отримав на руки оригінал боргової розписки. Може, в той момент її просто не було на руках у чоловіка кредиторки? Але ст. 545 Цивільного кодексу каже, що якщо борговий документ повернути неможливо, кредитор складає новий документ, що підтверджує повернення грошей, і віддає його колишньому боржникові. Ну а якщо кредитор відмовляється повертати боргові документи або писати розписку про те, що гроші повернуті, боржник має право затримати повернення боргу, і жодні відсотки за це не набіжать.

Але нічого цього зроблено не було. І ось, маючи на руках боргову розписку, жінка пішла до суду вимагати повернути гроші по другому колу. Свідки, казала вона, ненадійні, тому що ними були брат, друг і цивільна дружина боржника. Отже, була розписка проти показань свідків. Що ж вирішив Верховний суд?

Коротко: якщо договір повинен бути складений у письмовій формі, рішення суду не може базуватися на показах свідків. Згідно зі ст. 78 Цивільного процесуального кодексу, «обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені у певний спосіб доказування, не можуть підтверджуватися в інші способи доведення».

Тому гроші з боржника — 2500 дол. плюс відсотки і судові витрати — стягнути.

Повернути і віддати — різні речі

Якщо ви, припустимо, позичили комусь гроші, то і боргова розписка не завжди може гарантувати їх повернення. Її ще треба правильно скласти.

У цій історії, що сталася в райцентрі на сході, йдеться про складні стосунки подружжя, що розлучилося. До суду звернувся колишній чоловік, вимагаючи від дружини повернути відразу два борги. Один — чотирирічної давнини в сумі 7500 грн, а ось другий борг солідніший — 20 тис. дол.

Колишня дружина, своєю чергою, стверджувала, що ніяких грошей не брала, а боргову розписку її змусив написати екс-чоловік. Він збирався дарувати квартиру їхній спільній дитині, і розписка потрібна була як доказ компенсації ринкової вартості квартири.

Мабуть, стосунки між колишніми загострилися, і колишній чоловік звернувся до суду, маючи на руках цілих два документи. Йому відразу пояснили, що про перший борг (факт якого дружина, до речі, не заперечувала) доведеться забути, тому що від кінцевої дати повернення боргу пройшло майже чотири роки. Минув строк позовної давності — три роки, і цю цифру варто пам'ятати тим, хто дає в борг гроші.

Але була ще розписка на 20 тис. дол.! І ось тут починається цікаве. Записка звучала буквально так: «Я, така-то, зобов'язуюсь віддати 20 тисяч доларів США такому-то, на строк десять днів (вказана дата)».

Суд першої інстанції відмовив колишньому чоловікові в позові, оскільки боргова розписка «не містить у собі даних про отримання відповідачем грошових коштів від позивача, її зміст є суперечливим». Що таке «віддати»? Якщо гроші беруться в борг, їх треба повернути!

Чоловік подав скаргу до Апеляційного суду — і програв. Верховний суд, який розглядав цю справу півроку тому, дійшов висновку, що перша і апеляційна інстанції абсолютно правильно назвали зміст розписки суперечливим і таким, що не підтверджує факт отримання грошей у борг. А значить, немає підстав стягувати цю суму з колишньої дружини.

Обов'язкові умови

Минулого року Верховний суд розглядав ще одну цікаву справу, в якій текст боргової розписки став приводом відмовити позивачеві у стягненні боргу. Розповімо про неї зовсім коротко.

Справа, знову-таки, відбувалася в райцентрі, але цього разу в центрі України, і крутилася навколо відчуження квартири. Не будемо перевантажувати історію схемами відчуження житлоплощі. Скажемо тільки, що однією з ланок була боргова розписка, в якій ішлося про борг майже в 500 тис. грн. Угода розвалилася, і власник розписки звернувся до суду: мовляв, відповідач взяв у борг пристойну суму строком на місяць, але гроші не повернув.

Суду був пред'явлений документ, в якому говорилося — увага! — що відповідач отримав у такий-то день таку-то суму строком на місяць. Але в ньому не йшлося про зобов'язання повернути гроші! І в першій, і в апеляційній інстанції відповідач казав, що грошей у борг взагалі не брав, а вся справа полягала у відчуженні квартири позивачеві.

Верховний суд, залишивши рішення попередніх інстанцій без змін, зазначив, що підтвердження відповідачем отримання грошей від позивача зовсім не означає, що між ними існує боргове зобов'язання. Адже в розписці, що підтверджує таке зобов'язання, мають бути позначені умови отримання в борг, дата отримання грошей і зобов'язання їх повернути.

Даючи в борг або позичаючи гроші, пам'ятайте про це.