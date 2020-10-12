Податковий рекет: з українки намагаються вибити неіснуючий борг двадцятирічної давності

https://racurs.ua/ua/2743-podatkovyy-reket-z-ukrayinky-namagautsya-vybyty-neisnuuchyy-borg-dvadcyatyrichnoyi-davnosti.html

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Не секрет, що багато наших громадян, розпочинаючи підприємницьку діяльність, категорично не хочуть зв'язуватися з державою і віддають перевагу тіньовому бізнесу. І, на жаль, це упередження виникло не на порожньому місці. Підтвердженням тому — дика і фантастична історія, що сталася з мешканкою Білої Церкви Іриною Пащенко.

Понад двадцять років тому жінка жила в селищі міського типу Рокитне неподалік Білої Церкви. У далекому 1998 році Ірина півроку пробувала себе на ниві підприємницької діяльності і зареєструвалася як фізособа-підприємець. Але з бізнесом не склалося, жінка закрила свій ФОП і встала на облік у центрі зайнятості (що, попутно відзначимо, зробити неможливо, якщо ви значитеся ФОП, і документи щодо цього в центрах зайнятості перевіряють дуже ретельно).

Минуло два десятки років, Ірина встигла переїхати в районний центр і давно забула про свої підприємницькі експерименти. І раптом з нею зв'язалися колишні сусіди з селища. У жовтні минулого року за старою адресою жінки надійшов лист від Рокитнянського районного відділу Державної податкової служби. У ньому йшлося про те, що Ірина начебто заборгувала державі майже 11 тис. грн, і тепер відкрито виконавче провадження щодо стягнення боргу. Сусіди розшукали Ірину і вже на другий день передали їй послання з податкової.

Та вирушила до Рокитнянської державної податкової служби по пояснення щодо боргу, який бозна-звідки взявся. І потрапила на прийом до заступниці начальника районної державної податкової служби Тетяни Мовчан. Тут все і почалося. Ірина пояснила, що закрила свій ФОП двадцять років тому, що після цього стояла на обліку у службі зайнятості, показала трудову книжку, де були відповідні записи. І що ж чиновниця? А чиновниця чути не хотіла жодних пояснень. Вона просто накричала на жінку. Та заїкнулася про звернення до суду, але чиновниця пригрозила, що якщо вона надумає писати заяву, то з неї стягнуть вже цілих 50 тис. грн і до того ж притягнуть до відповідальності.

Ірина попросила знайти архівну довідку про те, що вона була знята з обліку двадцять років тому, але податкова дама продовжувала кричати і змусила її написати заяву про зняття з обліку, датовану листопадом 2019 року. На щастя, Ірина записала ці розмови на диктофон у своєму мобільному.

Все ще не вірячи в те, що подібна дика ситуація можлива, Ірина Пащенко з весни нинішнього року тричі зверталася зі скаргами до Головного управління ДПС Київської області з вимогою провести перевірку і притягнути до відповідальності співробітників районної податкової. До скарг були додані копії документів, що підтверджують її правоту, — довідка про зняття з обліку і записи у трудовій книжці.

Ірина навіть збиралася на прийом до начальника ГУ ДПС у Київській області, але тут почався карантин і прийом скасували. Однак в обласній податковій на ситуацію відреагували, щоправда, вельми своєрідно — прислали три відписки з цитатами з наказу Мінфіну від 2011 року та постанови Кабміну від 2015 року. Там, зокрема, йдеться про державних реєстраторів. Але ось яка халепа — в 1998 році такої посади просто... не існувало!

І ось тоді Ірина Пащенко дійсно звернулася до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Рокитнянської ДПІ ГУ ДПС у Київській області з вимогою визнати незаконними дії чиновників.

Судовий розгляд ще попереду.