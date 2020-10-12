Налоговый рэкет: из украинки пытаются выбить несуществующий долг двадцатилетней давности

https://racurs.ua/2743-nalogovyy-reket-iz-ukrainki-pytautsya-vybit-nesuschestvuuschiy-dolg-dvadcatiletney-davnosti.html

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Не секрет, что многие наши граждане, затевая предпринимательскую деятельность, категорически не хотят связываться с государством, предпочитая вести бизнес втемную. И, к сожалению, это предубеждение возникло не на пустом месте. Подтверждением тому — дикая и фантастическая история, произошедшая с жительницей Белой Церкви Ириной Пащенко.

Более двадцати лет назад женщина жила в поселке городского типа Рокитное недалеко от Белой Церкви. В далеком 1998 году Ирина полгода пробовала себя на ниве предпринимательской деятельности и зарегистрировалась как физлицо-предприниматель. Но с бизнесом не сложилось, женщина закрыла свой ФЛП и встала на учет в центре занятости (что, попутно отметим, сделать невозможно, если вы числитесь ФЛП, и документы на сей счет в центрах занятости проверяют очень тщательно).

Прошло два десятка лет, Ирина успела переехать в районный центр и давно забыла о своих предпринимательских опытах. И вдруг с ней связались бывшие соседи из поселка. В октябре прошлого года на старый адрес женщины пришло письмо от Рокитнянского районного отдела Государственной налоговой службы. В нем говорилось, что Ирина якобы задолжала государству без малого 11 тыс. грн, и теперь открыто исполнительное производство по взысканию долга. Соседи разыскали Ирину и уже на второй день передали ей послание из налоговой.

Та отправилась в Рокитнянскую государственную налоговую службу за объяснениями насчет невесть откуда взявшегося долга. И попала на прием к заместительнице начальника районной ГНС Татьяне Мовчан. Тут все и началось. Ирина объяснила, что закрыла свой ФЛП двадцать лет назад, что после этого стояла на учете в службе занятости, показала трудовую книжку, где были соответствующие отметки. И что же чиновница? А чиновница слышать не хотела никаких пояснений. Она просто накричала на женщину. Та заикнулась об обращении в суд, но чиновница пригрозила, что если она вздумает писать заявление, то с нее взыщут уже целых 50 тыс. грн и вдобавок привлекут к ответственности.

Ирина попросила найти архивную справку о том, что она была снята с учета двадцать лет назад, но налоговая дама продолжала кричать и заставила ее написать заявление о снятии с учета, датированное ноябрем 2019 года. К счастью, Ирина записала эти разговоры на диктофон в своем мобильном.

Все еще не веря в то, что подобная дикая ситуация возможна, Ирина Пащенко с весны нынешнего года трижды обращалась с жалобами в Главное управление ГНС Киевской области с требованием провести проверку и привлечь к ответственности сотрудников районной налоговой. К жалобам были приложены копии документов, подтверждающие ее правоту, — справка о снятии с учета и записи в трудовой книжке.

Ирина даже собиралась на прием к начальнику ГУ ГНС в Киевской области, но тут начался карантин и прием отменили. Однако в областной налоговой на ситуацию отреагировали, правда, весьма своеобразно — прислали три отписки с цитатами из приказа Минфина от 2011 года и постановления Кабмина от 2015 года. Там, в частности, речь идет о государственных регистраторах. Но вот какая незадача — в 1998 году такой должности просто… не существовало!

И вот тогда Ирина Пащенко действительно обратилась в Киевский окружной административный суд с иском к Рокитнянской ГНИ ГУ ГНС в Киевской области с требованием признать незаконными действия чиновников.

Судебное разбирательство еще впереди.