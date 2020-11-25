Долговая расписка: как, одолжив две с половиной тысячи долларов, получить пять?

Долговая расписка. Фото: Pixabay

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Ракурс

Недавно коллега опубликовал в соцсетях просьбу о помощи. 13 лет назад он имел неосторожность одолжить некоей даме приличную сумму в валюте, получил долговую расписку, однако женщина долг не думает отдавать по сей день. Чтобы получить свои деньги назад, этот человек звонил ей, назначал встречи, но все безрезультатно.

А можно ли попытаться вернуть деньги через суд? В этом случае — точно нет, срок исковой давности (три года) давно прошел. Но кроме этого есть еще масса нюансов в делах о долговых расписках. Несоблюдение хотя бы одного из условий правильного их составления, вольное обращение с документами, возвращение денег просто «при свидетелях» — все это может внести разброд в отношения между кредитором и одалживающим.

Дело о невозвращенной долговой расписке

На вопрос, вынесенный в заголовок, Верховный суд ответил нынешней осенью в постановлении по одной очень занятной истории. То есть в самой истории ничего особо нового не было. Два с половиной года назад женщина одолжила своему приятелю 2500 долл. на один месяц. Согласно ст. 1047 Гражданского кодекса (Форма договора займа) стороны составили долговую расписку, в которой указали сумму и крайний срок возвращения долга. Однако прошло полгода, и дама, одолжившая деньги, отправилась в суд, требуя взыскать и долг, и штрафные санкции (3% годовых от просроченной суммы за каждый день просрочки). Первая и апелляционная инстанции отказали женщине в удовлетворении иска.

Почему? Да потому что ответчик… вернул деньги, отдав их мужу истицы. При возвращении долга присутствовали три свидетеля, которые все подтвердили. Однако вернув деньги, должник не получил на руки оригинал долговой расписки. Может, в тот момент ее просто не было на руках у мужа кредиторши? Но ст. 545 Гражданского кодекса говорит, что если долговой документ вернуть невозможно, кредитор составляет новый документ, подтверждающий возвращение денег, и отдает его бывшему должнику. Ну а если кредитор отказывается возвращать долговые документы или писать расписку о том, что деньги возвращены, должник имеет право задержать возвращение долга, и никакие проценты за это не набегут.

Но ничего этого сделано не было. И вот, имея на руках долговую расписку, женщина пошла в суд требовать вернуть деньги по второму кругу. Свидетели, говорила она, ненадежны, потому что ими были брат, друг и гражданская жена должника. Итак, имелась расписка против свидетельских показаний. Что же решил Верховный суд?

Коротко: если договор должен быть составлен в письменной форме, решение суда не может базироваться на показаниях свидетелей. Согласно ст. 78 Гражданского процессуального кодекса, «обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенным способом доказывания, не могут подтверждаться другими способами доказывания».

Поэтому деньги с должника — 2500 долл. плюс проценты и судебные издержки — взыскать.

Вернуть и отдать — разные вещи

Если вы, предположим, одолжили кому-то деньги, то и долговая расписка не всегда может гарантировать их возвращение. Ее еще нужно правильно составить.

В этой истории, произошедшей в райцентре на востоке, речь идет о сложных отношениях расставшихся супругов. В суд обратился бывший муж, требуя от жены вернуть сразу два долга. Один — четырехлетней давности в сумме 7500 грн, а вот второй долг посолиднее — 20 тыс. долл.

Бывшая жена, в свою очередь, утверждала, что никаких денег не брала, а долговую расписку ее заставил написать экс-супруг. Он собирался дарить квартиру их общему ребенку, и расписка нужна была как доказательство компенсации рыночной стоимости квартиры.

Видимо, отношения между бывшими накалились, и бывший муж обратился в суд, имея на руках целых два документа. Ему сразу объяснили, что о первом долге (факт которого жена, кстати, не отрицала) придется забыть, потому что от конечной даты возвращения долга прошло почти четыре года. Истек срок исковой давности — три года, и эту цифру следует помнить тем, кто дает в долг деньги.

Но была еще расписка на 20 тыс. долл.! И вот тут начинается интересное. Записка звучала буквально так: «Я, такая-то, обязуюсь отдать 20 тысяч долларов США такому-то, на срок десять дней (указана дата)».

Суд первой инстанции отказал бывшему мужу в иске, потому что долговая расписка «не содержит в себе данных о получении ответчиком денежных средств от истца, ее содержание является противоречивым». Что такое «отдать»? Если деньги берутся в долг, их необходимо вернуть!

Мужчина подал жалобу в Апелляционный суд — и проиграл. Верховный суд, рассматривавший это дело полгода назад, пришел к выводу, что первая и апелляционная инстанции совершенно правильно посчитали содержание расписки противоречивым и не подтверждающим факт получения денег в долг. А значит, нет оснований взыскивать эту сумму с бывшей жены.

Обязательные условия

В прошлом году Верховный суд рассматривал еще одно любопытное дело, в котором текст долговой расписки стал поводом отказать истцу во взыскании долга. Расскажем о нем совсем коротко.

Дело, снова-таки, происходило в райцентре, но на этот раз в центре Украины, и вертелось вокруг отчуждения квартиры. Не будем перегружать историю схемами отчуждения жилплощади. Скажем только, что одним из звеньев была долговая расписка, в которой говорилось о долге почти в 500 тыс. грн. Сделка развалилась, и владелец расписки обратился в суд: мол, ответчик взял в долг приличную сумму сроком на месяц, но деньги не вернул.

Суду был предъявлен документ, в котором говорилось — внимание! — что ответчик получил в такой-то день такую-то сумму сроком на месяц. Но в нем не говорилось об обязательстве вернуть деньги! И в первой, и в апелляционной инстанции ответчик говорил, что денег в долг вообще не брал, а все дело заключалось в отчуждении квартиры истцу.

Верховный суд, оставив решения предыдущих инстанций без изменений, отметил, что подтверждение ответчиком получения денег от истца вовсе не означает, что между ними существует долговое обязательство. Потому что в расписке, подтверждающей такое обязательство, должны быть обозначены условия получения в долг, дата получения денег и обязательство их вернуть.

Давая в долг или одалживая деньги, помните об этом.