Курс валют на 30 ноября установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 30 ноября установил Национальный банк Украины.

Сегодня утром курс гривны к доллару составляет 28 грн 47 коп., то есть гривна ослабла на 3 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 ноября. В тот день доллар стоил 28 грн 44 коп. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что касается евро, то эта денежная единица 30 ноября стоит 33 грн 96 коп.

На межбанковском валютном рынке Украины в последний банковский день до 16.00 котировки гривны к доллару установились на уровне 28 грн 53 коп., а к евро — на уровне 34 грн 1 коп.

В пятницу, 27 ноября, НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28 грн 44 коп. за 1 долл. и таким образом гривна ослабла на 6 коп. по сравнению с предыдущим показателем.

Напомним, 3 ноября доллар подорожал до максимума более чем за два года. Оказалось, что последний раз гривна так дешевела 5 сентября 2018 года.