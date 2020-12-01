Девальвация гривны — в НБУ назвали причины, фото — Минфин

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Ракурс

Курс гривны на межбанковском валютном рынке за последнюю неделю обесценился на 0,5%. Девальвация происходила под влиянием преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением.

Ежедневно клиенты покупают примерно на 35 млн долл. больше, чем продают. Такая ситуация частично сглаживается за счет валютной позиции банков, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в условиях умеренного давления на обменный курс гривны НБУ третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке. По его данным, на наличном валютном рынке во второй декаде ноября продажи населением иностранной валюты превышали покупку.

В макроэкономическом и монетарном обзоре, который обнародовали 1 декабря, Нацбанк сообщил, что валютный рынок в ноябре был практически сбалансирован. В результате официальный курс гривны в среднем остался практически на уровне октября.

По итогам ноября гривна оказалась достаточно стабильной к доллару, но заметно снизилась относительно евро.

Официальный официальный курс вырос за месяц с 28,4383 грн до 28,4681 грн за 1 долл. (+0,10%), а курс европейской валюты — с 33,2984 грн до 33,9596 грн (1,99%). Примерно такую ​​же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

Как известно, Нацбанк третью неделю подряд не выходит с интервенциями на валютный рынок. В период с 23 по 27 ноября Национальный банк Украины не осуществлял валютные интервенции (не продавал и не покупал валюту).

С начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,55 млрд долл. и продал на 3,81 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 748,8 млн долл.

На 1 ноября 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26,1 млрд долл. В октябре объем резервов уменьшился на 1,5%. Это произошло под давлением погашения внешних и внутренних обязательств и проведения интервенций для сглаживания курсовых колебаний.

Ранее НБУ прогнозировал, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят 29 млрд долл.

«Ракурс» сообщал о резком подорожании доллара 30 ноября.