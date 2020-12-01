Микитась получил новое подозрение из-за аферы с квартирами для Нацгвардии

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Максим Микитась, экс-нардеп и бывший владелец «Укрбуд Девелопмент», 1 декабря получил новое подозрение по делу об афере с квартирами для Нацгвардии — Национальное антикоррупционное бюро в среду сообщило экс-парламентарию о подозрении в даче взятки с целью получения «правильного» вывода судэксперта.

Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды для обеспечения выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины, — сообщает пресс-служба НАБУ.

30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили замдиректору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ). Ранее следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость скандальных объектов недвижимости.

Бывший нардеп совместно с экс-чиновником «Укрбуда» договорился с замдиректора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу. Таким образом разница между ЖК на Печерске и на окраине Киева была установлена на уровне 7 млн грн вместо 81 млн грн. За это чиновник ГНИЭКЦ получил машиноместо рыночной стоимостью 250 тыс. грн.

Напомним, по соглашению, заключенному Нацгвардией с компанией-застройщиком, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) Нацгвардия должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания строила на окраине Киева.