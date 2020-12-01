Способ добычи кислорода и водорода из соленой воды на Марсе нашли ученые. Фото:

https://racurs.ua/n147222-sposob-dobychi-kisloroda-i-vodoroda-iz-solenoy-vody-na-marse-nashli-uchenye.html

Ракурс

Топливо и кислород из соленой воды на Марсе хотят добывать ученые.

Из этой воды даже просто так нельзя получить кислород и водород в процессе электролиза будут расщепляться растворенные в воде соли, а не молекулы H2O. Но исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ получения кислорода и водорода из соленой воды. Об этом сообщается на веб-ресурсе Pnas.

Сейчас к «Красной планете» движется марсоход Perseverance, который везет на своем борту устройство под названием MOXIE, что позволит ученым получить кислород из углекислого газа в марсианский атмосфере. Ученые планируют, что новое устройство позволит получать в 25 раз больше кислорода при тех же размерах и массе.

Отмечается, что новый электролизер состоит из пирохлорного анода из рутената свинца, а также углеродного катода, покрытого слоем платины. Такая конструкция в сочетании с растворением в целевой системе перхлората позволила ученым получить кислород и водород из воды с высоким содержанием солей без необходимости в очистке и нагреве.

Ранее сообщалось, что колонизация землянами Марса будет происходить с освоением новых материалов, которые будут пригодными для атмосферы и почвы планеты.