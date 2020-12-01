Депутата из партии «Фидес» задержали в секс-вечеринке в Брюсселе

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Ракурс

В Брюсселе полиция остановила секс-вечеринку в одном из местных баров в центре бельгийской столицы, были задержаны 25 человек.

Один из задержанных — евродепутат, который якобы пытался сбежать, но был задержан правоохранителями. Об этом сообщает The Brusells Times.

Отмечается, что 25 участников вечеринки, большинство из которых были мужчинами, оштрафовали за нарушение антикоронавирусных запретов.

Кроме того, на месте происшествия сотрудники также обнаружили наркотики.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. По данным местных СМИ, задержанный — один из ведущих членов партии «Фидес» — правой националистической политсилы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

СМИ предполагают, что это может быть Йожеф Саер, который вскоре после этого инцидента неожиданно заявил, что подает в отставку.

Напомним, в феврале этого года тогдашнего главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова заметили в компании полуголых девушек в эротических масках в одном из киевских клубов.