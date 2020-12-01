Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Радар. Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Вооруженные силы получили уникальный радар, способный работать дистанционно и в горах (ФОТО)

1 дек 2020, 16:07
999

Уникальный радар, способный работать на дистанции и в горах передало предприятие «НПК» Искра" военным. Новую радиолокационную станцию ​​35Д6М изготовили в рамках государственного заказа 2020 года.

Семейство радаров 35Д6 уже продолжительное время используется в Вооруженных Силах Украины и имеет положительный опыт эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

РЛС 35Д6М — это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Радар. Фото: "Укроборонпром"

Радар может дополнительно комплектоваться выносным рабочим местом — это позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 м. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия с зенитно-ракетными комплексами.

Радар. Фото: "Укроборонпром"


Также существует экспортный вариант радара — 36Д6М, который представители иностранного заказчика ценят за его надежность и неприхотливость в эксплуатации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине создали надувную самоходную артиллерийскую установку (САУ). Артиллерийский макет 2С3 САУ «Акация» представили на полигоне Широкий Лан. Отмечается, что этот макет САУ был представлен во время командно-штабных учений, где он получил положительные отзывы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров