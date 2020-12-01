Закон об инвестнянях отправили на доработку — что произошло

https://racurs.ua/n147220-zakon-ob-investnyanyah-otpravili-na-dorabotku-chto-proizoshlo.html

Ракурс

Закон об инвестиционных нянях сегодня, 1 декабря, Верховная Рада не поддержала во втором чтении и отправила его на доработку. За такое решение в ходе пленарного заседания проголосовали 245 нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Депутаты рассмотрели поправки к президентскому законопроекту о государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями № 3760, некоторые из них нашли поддержку в сессионном зале.

Принятие поправок существенно повлияло на текст законопроекта, поэтому представитель профильного комитета предложил направить его на повторное второе чтение. Затем в ходе голосования документ не набрал необходимого количества голосов для принятия во втором чтении и был отправлен на доработку.

Напомним, документ предусматривает ряд стимулов для инвестиционных проектов от 30 млн евро. Прямой инвестиционный договор между инвестором и правительством можно будет заключить на 15 лет. Соглашение сможет регулироваться международным правом, с возможностью международного арбитража. Также законопроект предусматривает предоставление инвестору налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от пошлины и НДС при ввозе на территорию Украины нового оборудования.

Документ позволит упростить предоставление преимущественного права пользования земельным участком для реализации проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями. Согласно законопроекту, господдержка может предоставляться, если размер инвестиций в проект составляет не менее 30 млн евро. Кроме того, предполагается, что срок реализации инвестпроекта не должен превышать пять лет.