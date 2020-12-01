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62-летнего Стюарта Би спас контейнеровоз, фото: US COAST GUARD/JACKSONVILLE

Сутки в открытом море — в США спасли 62-летнего моряка, лодка которого затонула (ФОТО)

1 дек 2020, 15:59
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В США спасли 62-летнего моряка Стюарта Би, которому пришлось провести в открытом поре сутки, цепляясь за часть своей опрокинутой лодки, которая еще оставалась над водой.

Инцидент произошел у побережья Флориды, сообщает BBC.

Отмечается, что мужчина 27 октября вышел в море на своей 10-метровой лодке. Когда 28 октября он не вернулся и не вышел на связь, о его исчезновении сообщили местным властям.

Найти пропавшего удалось лишь на следующий день — его, держащегося за часть перевернутой лодки, обнаружил экипаж одного из контейнеровозов в 138 км от места отправления.

62-летнего Стюарта Би спас контейнеровоз, фото: US COAST GUARD/JACKSONVILLE

62-летнего Стюарта Би спас контейнеровоз, фото: US COAST GUARD/JACKSONVILLE

62-летнего Стюарта Би спас контейнеровоз, фото: US COAST GUARD/JACKSONVILLE

Его подняли на борт судна, а затем передали береговой охране, которой сообщили о спасении пропавшего моряка.

Это действительно невероятный результат, который демонстрирует связь между всеми моряками и нашей сообществом, — отметили в местной береговой охране.


Спасенный впоследствии рассказал, что отправился на лодке в море, чтобы побыть там день-два. Однако утром 28 октября проснулся от того, что его лодку начало затапливать. Впоследствии лодка перевернулась, а моряк оказался в открытом море.

Напомним, в 2018 году в 100 км от побережья Хорватии спасли британку, которая выпала из круизного лайнера и 10 часов пробыла в открытом море.


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