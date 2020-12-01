62-річного Стюарта Бі врятував контейнеровоз, фото: US COAST GUARD/JACKSONVILLE

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У США врятували 62-річного моряка Стюарта Бі, котрому довелося провести у відкритому порі добу, чіпляючись за частину свого перекинутого човна, котра ще залишалася над водою.

Інцидент стався біля узбережжя Флориди, повідомляє BBC.

Зазначається, що чоловік 27 жовтня вирушив у море на своєму 10-метровому човні. Коли 28 жовтня він не повернувся та не вийшов на зв’язок, про його зникнення повідомили місцевій владі.

Відшукати зниклого вдалося лише наступного дня — його, стискаючого частину перевернутого човна, виявив екіпаж одного з контейнеровозів за 138 км від місця відправлення.

Його підняли на борт судна, а згодом передали береговій охороні, якій повідомили про врятування зниклого моряка.

Це справді неймовірний результат, який демонструє зв’язок між усіма моряками та нашою спільнотою, — зазначили у місцевій береговій охороні.



Врятований згодом розповів, що вирушив на човні в море, щоб побути там день-два. Однак вранці 28 жовтня прокинувся від того, що його човен почало затоплювати. Згодом човен перекинувся, а моряк опинився у відкритому морі.

Нагадаємо, у 2018 році за 100 км від узбережжя Хорватії врятували британку, котра випала з круїзного лайнера і 10 годин пробула у відкритому морі.