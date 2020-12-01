Лісники визначили ціни на новорічні ялинки. Фото: Вежа

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Вартість новорічних ялинок підрахували українські лісники.

У 2020 році середня ціна на ялинки перед Новим роком складе 75 грн. Лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок. Ялинкові базари при державних лісгосппідприємствах відкриються після 10 грудня. Про це повідомляється на веб-сторінці Державного агентства лісових ресурсів.

За інформацією агентства, найдешевші ялинки продаватимуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську. Тут за ялинку потрібно буде заплатити 120 грн.

Також лісники повідомили, що в Україні найбільшою популярністю користуються сосна звичайна, сосна Палласа, ялина європейська та ялина біла.

Нагадаємо, на Волині, спіймали селянина, який самовільно зрубав 32 сосни для подальшого продажу у новорічні свята. На нього склали протокол, а матеріали передали працівникам поліції. Чоловіку загрожує адміністративний штраф, а також відшкодування збитків, заподіяних лісу.