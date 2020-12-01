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Ракурс
Олексій Петров. Фото: Укрінформ

Обшуки в угорських фондах на Закарпатті прокоментували в ОДА — «Де ваші докази?»

1 гру 2020, 15:30
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Обшуки на Закарпатті в угорських фондах прокоментував очільник Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров. Він заявив, що у нього немає мотивації розхитувати обстановку в краї та наражати Україну на скандал міжнародного рівня.

До цього йому приписували ініціативу у слідчих діях та обшуках щодо угорських фондів. Про це заявив очільник Закарпатської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Допис Петрова. Скріншот: Facebook

Він заявив, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, оскільки таке невтручання передбачене законодавством, тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА.

Є слідство, є підозрювані особи, є санкція суду на обшуки. Тому, висловлюю щире сподівання, що дії правоохоронців вмотивовані в першу чергу законами України. У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, мотивацій розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня — точно не має, — заявив Петров.


Він закликав правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні правоохоронці провели обшуки у представників благодійного фонду на Закарпатті. Їх підозрюють у веденні підривної діяльності на шкоду Україні. МЗС Угорщини викличе посла України в Будапешті Любов Непоп через нещодавнє проведення обшуків в одного з лідерів угорської спільноти Закарпатської області, голови «Партії угорців України» Василя Брензовича.

Джерело: Ракурс


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