Петров. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n147215-obyski-v-vengerskih-fondah-na-zakarpate-prokommentirovali-v-oga-gde-vashi-dokazatelstva.html

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Обыски на Закарпатье в венгерских фондах прокомментировал глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров. Он заявил, что у него нет мотивации расшатывать обстановку в крае и подвергать Украину скандалу международного уровня.

До этого ему приписывали инициативу в следственных действиях и обысках в венгерских фондах. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, поскольку такое невмешательство предусмотрено законодательством, поэтому время и место проведения следственных действий не зависит от того, какие изменения в областном совете предусматриваются, кто в них будет принимать участие и какова позиция главы ОГА.

Есть следствие, подозреваемые лица, есть санкция суда на обыски. Поэтому, выражаю искреннюю надежду, что действия правоохранителей мотивированные в первую очередь законами Украины. У меня, как главы ОГА, депутата Закарпатского областного совета, мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергнуть Украину скандалу международного уровня — точно нет, — заявил Петров.



Он призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне правоохранители провели обыски у представителей благотворительного фонда на Закарпатье. Их подозревают в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине. МИД Венгрии вызовет посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за недавнего проведения обысков у одного из лидеров венгерской сообщества Закарпатской области, главы «Партии венгров Украины» Василия Брензовича.