Олег Татаров, фото: МВД

https://racurs.ua/n147214-nabu-vedet-rassledovanie-v-otnoshenii-skandalnogo-zamestitelya-ermaka-smi.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дело в отношении скандального заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Это дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу в отношении бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что НАБУ с 2017 года расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии, которое осуществляла компании Микитася «Укрбуд».

Татаров, до того как его назначили на должность в Офисе президента, был адвокатом и, в частности, представлял интересы «Укрбуда», а также работал в фирме юристом.

По мнению антикоррупционных органов, он мог, по просьбе застройщиков, договориться о написании положительной для фирмы экспертизы, которую сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Позже в компании «Укрбуд» ссылались на результаты этой экспертизы, которая якобы показала отсутствие убытков.

По словам источников, по делу относительно Татарова НАБУ получило разрешение на осуществление его прослушивания, о чем тот узнал от СБУ и обратился за помощью к главе Офиса президента Андрея Ермака.

Не получив поддержки, Татаров недавно дал скандальное интервью, в котором заявил, что глава НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».

По информации источника, Татаров еще имеет адвокатский статус, хотя действие соответствующего свидетельства приостановлено. Согласно нормам законодательства, прослушивать адвокатов можно только с разрешения генпрокурора, а в ситуации с Татаровим соответствующее разрешение согласовал прокурор Антикоррупционной прокуратуры.

По мнению источника, это может поставить под сомнение законность собранных относительно Татарова доказательств.

Напомним, на Банковой отмежевались от скандального заявления Татарова относительно Сытника.