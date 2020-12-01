Олег Татаров, фото: МВС

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує справу щодо скандального заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Ця справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі щодо колишнього народного депутата та забудовника Максима Микитася. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на три джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що НАБУ з 2017 року розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії, яке здійснювала компанії Микитася «Укрбуд».

Татаров, до того як його призначили на посаду в Офісі президента, був адвокатом і, зокрема, представляв інтереси «Укрбуду», а також працював у фірмі юристом.

На думку антикорупційних органів, він міг, на прохання забудовників, домовитися про написання позитивної для фірми експертизи, яку зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Пізніше у компанії «Укрбуд» посилалися на результати цієї експертизи, яка нібито показала відсутність збитків.

За словами джерел, у справі щодо Татарова НАБУ отримало дозвіл на здійснення його прослуховування, про що той дізнався від СБУ і звернувся за допомогою до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Не отримавши підтримки, Татаров нещодавно дав скандальне інтерв’ю, в якому заявив, що очільник НАБУ Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти».

За інформацією джерела видання, Татаров досі має адвокатський статус, хоча дія відповідного свідоцтва призупинена. Згідно із нормами законодавства, прослуховувати адвокатів можна лише з дозволу Генпрокурора, а в ситуації з Татаровим відповідний дозвіл погодив прокурор Антикорупційної прокуратури.

На думку джерела видання, це може поставити під сумнів законність зібраних щодо Татарова доказів.

Нагадаємо, на Банковій відмежувалися від скандальної заяви Татарова щодо Ситника.