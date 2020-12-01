Як коронавірус проникає в мозок, встановили вчені. Фото: pl.ua

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Вірус SARS-CoV-2 проникає в мозок людини через нервові клітини в нюховій слизовій оболонці.

Таких висновків біологи дійшли після аналізу зразків тканин 33 пацієнтів, які померли від коронавірусу. Науковці виявили докази того, що COVID-19 поширюється по нервах від клітин, що вистилають горло і носові пазухи, до мозку. Про це заявила група німецьких вчених з Берлінського інституту здоров’я та університетської клініки Шаріте, передає CNN.

За словами біологів, у тканинах нюхової слизової оболонки виявили високі концентрації вірусу. Нижчі рівні COVID-19 знайшли в рогівці, кон’юнктиві ока та слизовій оболонці порожнини рота. Вчені впевнені, що результати дослідження можуть допомогти пояснити втрату нюху у людей, які заражені коронавірусом.

Також повідомляється, що біологи вперше отримали за допомогою електронного мікроскопа зображення коронавірусу, що проникає всередину нюхової слизової оболонки.

Нагадаємо, науковці встановили, що психічні розлади загрожують людям, які вже побороли коронавірус. У таких осіб, зокрема, може виникнути обсесивно-компульсивний розлад.